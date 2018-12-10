Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Tunceli Munzur Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandı.
Oylamaya katılan Prof. Dr. İpek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ve dünya genelinde çektiği fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Yarışmadaki eserleri tek tek inceleyen İpek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden birer fotoğrafı oyladı.
İpek, haber kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Filistin
direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde tercihini İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve kedisi" fotoğrafından yana kullanan İpek, spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün imzasını taşıyan "Pehlivanlar" adlı fotoğrafı oyladı.
İpek, oylamanın ardından her fotoğrafın farklı bir unsuru gösterdiğini dile getirerek, "Anadolu Ajansı personeli çok güzel fotoğraflar çekmiş. Bütün kategorilerde çok farklı unsurlar yer almış." ifadelerini kullandı.
Türkiye,Munzur Üniversitesi,Tunceli
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:56