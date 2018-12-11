Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

11 Aralık 2018 Salı 10:32



11 Aralık 2018 Salı 10:32

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.Poyraz, AA'nın internet sitesinde oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceledi."Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Direnişe engel yok" başlıklı fotoğrafa oy veren Poyraz, "Bu fotoğraf, insanın inandığı bir şeyin peşinden gitmesi için hiçbir engel olmadığının en güzel örneğidir." dedi.Poyraz, 15 fotoğrafın yer aldığı "Yaşam" kategorisinde ise oyunu Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış" fotoğrafına vererek, "Burada sanatkarı yani yaradanı hatırlatan farklı farklı eserler var." diye konuştu.Fahrettin Poyraz, "Spor" kategorisinde de tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafından yana kullandı.