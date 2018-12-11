Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Coşkun, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları inceleyen Coşkun, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin
Direnişinin Sembolü Genç
", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın "Boğazın şimşekleri", ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğraflarına oy verdi.
Coşkun, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf alanında böyle bir geleneği başlatmış olmasının, toplumda farkındalık oluşturması adına çok anlamlı olduğunu ifade ederek, oylamaya her yıl katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anı yakalayan fotoğraflar olduğunu belirten Coşkun, "Biz de gözümüze hitap ettiğini düşündüğümüz bazılarına oy verdik." dedi.
Coşkun, Anadolu Ajansı'nın son yıllarda sadece Türkiye'de değil dünyada adından bahsettiren bir ajans olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bununla da gerçekten gurur duyuyoruz. Bize ait bir kurum ve son derece çetin şartlarda birtakım görüntüler elde ediyor ve bunu dünya ile paylaşıyor. Bu başarılarının devam etmesini diliyorum. Anadolu Ajansı ve tüm çalışanlarına bu çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarının da artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."
Türkiye,Selçuk Coşkun,Bayburt Üniversitesi,Anadolu Ajansı
11 Aralık 2018 Salı 11:18