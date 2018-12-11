Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

11 Aralık 2018 Salı 14:34



11 Aralık 2018 Salı 14:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki demirci ustaları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Kemaliye Çarşısı'nda demircilik yapan ustalar, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.Dededen kalma sıcak demircilik mesleğini yürüten Enver Baran (58), haber kategorisinde Halil Fidan'nın "Türk Bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" spor kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran kırana" fotoğrafına oy verdi.Baran, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ancak her kategoriden bir tanesini seçebildikleri için seçimi zor yaptığını söyledi.Esnaf Ali Karavar ise haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri", spor kategorisinde de Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğraflarına oy verdi.Karavar, haber kategorisinde seçtiği fotoğrafın Türk askerinin gücünü gösterdiğini ifade ederek, "Şanlı bayrağımızı dalgalandırmış, çok beğendim ve çok gururlandım." dedi.Karavar, fotoğrafları çeken tüm muhabirleri başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.Soba üretimi yapan Seyfettin Geçkin (50) de haber kategorisinde Khalet Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar imzasını taşıyan "Türk yıldızları", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin Sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.