Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

11 Aralık 2018 Salı 15:34



11 Aralık 2018 Salı 15:34

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Vali Erin, eserleri inceleyerek haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde oyunu Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları" fotoğrafı için kullanan Erin, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafını oyladı.Erin, yaptığı açıklamada, AA'nın Türkiye ve dünyada başarılı işlere imza atan önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, "Fotoğrafların tamamını çok beğendim ve seçerken zorlandım. Tüm muhabirleri tebrik ediyorum, ellerine sağlık." diye konuştu.Albay Eyüp Sabri Kirişçi ise haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin" fotoğrafını, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" başlıklı fotoğrafını, spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafını seçti.Kirişçi, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu ancak kendi tercihinin, Türkiye'nin gücünü temsil eden fotoğraflar olduğunu belirtti.Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobasi" fotoğrafına oy verdi.Fotoğrafları tek tek incelediğini ve hepsini beğendiğini ifade eden Öztoprak, emeği geçenlere teşekkür etti.