Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
(GOÜ) Rektörü Prof. Bünyamin Şahin
ve üniversitede öğrenim gören yabancı öğrenciler, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.
Oylamaya katılan Prof. Dr. Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin Türkiye
ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen eserler hakkında bilgi aldı.
Şahin, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Büyük Dönüş
Yüyüşü", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay" ve spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarına oy verdi.
Oylamadaki fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Şahin, "Anadolu Ajansı, son yıllarda çok büyük ivme yakalayarak büyük başarılara imza attı. Hem haber akışı hem de görsel olarak iyi bir durumda. AA yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum." dedi.
GOÜ'de eğitim gören yabacı öğrenciler de katıldıkları oylamada Mustafa Hassona'nın "Büyük Dönüş Yüyüşü", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" ve spor kategorisinde Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdiler.
Bünyamin Şahin,Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Tokat,Anadolu Ajansı
11 Aralık 2018 Salı 15:41