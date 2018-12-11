Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kastamonu
'da taksiciler, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İnönü ve Topçuoğlu mahallelerinde görev yapan taksiciler, AA'nın çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.
Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan taksiciler, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.
Taksici Özgür Keçeci, haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Semih Yüksel
'in "Yeşil yol", spor kategorisinde de Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarına oy verdi. Selçuk
Çatal ise tercihini haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol", spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafından yana kullandı.
Necati Kececi de haber kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay", yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol", spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı silah oyunu" fotoğraflarını tercih etti.
Keçeci, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Emeği geçen bütün arkadaşların eline sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş. Semih kardeşimiz de Kastamonu'muzdan bir fotoğrafla yarışmaya katılmış. Çok güzel bir fotoğraf. Onu da kutluyorum." dedi.
Burak Akbulut,Anadolu Ajansı,Semih Yüksel,Kastamonu
11 Aralık 2018 Salı 15:46