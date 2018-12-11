Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

11 Aralık 2018 Salı 17:40



11 Aralık 2018 Salı 17:40

Tunceli'de Ovacık esnafı Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Ovacık ilçe esnafı, oylamaya sunulan AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğraflar arasından beğendikleri için oy kullandı.Berber Sercan Karataş Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", Yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", Spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafını seçti.Terzi Özden Gedik, Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor kategorisinde Ahmet Dumanlı'nın "3 adım" fotoğraflarını tercih etti.Antrenör Deniz Ferhatoğulları da Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü", Yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", Spor kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın "Son hızla" fotoğrafı için oy kullandı. Ferhatoğulları, oy vermekte zorlandığını, seçtiği fotoğrafların kendisini çok etkilediğini dile getirdi."Fotoğraflar hayatımıza anlam katıyor"Nalbur dükkanında çalışan Çağdaş Kayaoğlu da Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor kategorisinde Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğraflarını seçti. Her fotoğrafın farklı bir duyguyu yansıttığını belirten Kayaoğlu, "Fotoğraflar hayatımıza anlam katıyor. Bizlere bir şeyler öğretiyor. Fotoğraflar anlamlı içeriklere sahip." diye konuştu.