Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük
'ün Safranbolu
ilçesindeki son çilingir ustası Hüseyin Şahin
Özdemir ile tek yemenici kalfası Taha Başkaya, Anadolu Ajansı
'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.
Özdemir, yurt içi ve yurt dışında AA muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafı için oy kullanan Özdemir, yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay" fotoğrafına oy verdi. Özdemir'in spor kategorisindeki tercihi ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" adlı fotoğrafı oldu.
Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu söyledi.
Fotoğrafları seçerken zorlandığını ifade eden Özdemir, "Elimizden geldiği kadar hak edenin hakkını vermeye çalıştık." diye konuştu.
İlçedeki son yemenici ustası Erhan Başkaya'nın oğlu Taha Başkaya ise ilk oyunu haber kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Artuklu
Hamamı'nın yolculuğu" fotoğrafına verdi. Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafını oylayan Başkaya, spor kategorisinde Salih Zeki
Fazlıoğlu'nun çektiği "Sahadaki kedi" çalışmasını tercih etti.
Başkaya, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirtti.
Bütün fotoğrafların birinciliğe aday olabilecek güzellikte olduğunu aktaran Başkaya, seçmekte kararsız kaldığını dile getirdi.
Safranbolu,Karabük,Anadolu Ajansı
11 Aralık 2018 Salı 18:07