Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih
Sayan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sayan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafına oy veren Sayan'ın, "Yaşam kategorisi"ndeki tercihi Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" adlı fotoğrafı oldu.
Sayan, "Spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafını tercih etti.
"Yarışmadaki fotoğraflar birbirinden güzel"
Ömer Fatih Sayan, AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışmasındaki karelerin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Türk bayrağının sadece Türkiye
'de değil, yakın coğrafyada net bir şekilde bilindiğinin fotoğraflara yansıtıldığını söyledi.
"Haber" kategorisinde Türkiye'nin Filistin
ve dünya halkı için umut olduğunu yansıtan "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını seçtiğini ifade eden Sayan, "Spor" kategorisinde de Ramil Guliyev
'e altın madalya kazandıran fotoğrafı tercih ettiğini dile getirdi. Sayan, atletizmin son yıllarda özellikle Avrupa
ve dünya çapında başarılara ulaşmanın hedeflendiği bir alan olduğunu anımsatan Sayan, Guliyev'in başarısının kendisini de çok sevindirdiğini bildirdi.
"Yaşam" kategorisinde de Türkiye'nin tarihi ile yaşamını birleştiren "Tarihin içinde yüzme keyfi" başlıklı fotoğrafı seçtiğini vurgulayan Sayan, tarihi kalıntıların içinde havuzlaşan yapıyı yansıtan fotoğrafı beğendiğini kaydetti.
Fatih
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:39