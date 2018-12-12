Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ethem Çetin, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı. </br><br><br>Çetin, AA foto muhabirlerinin yarışmada yer alan yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.</br><br><br>OSB Bölge Müdürü Çetin, 'haber' kategorisinde, Kayhan Özer'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu 'Seçim zaferi', 'yaşam' kategorisinde Sezgin Pancar'ın 'Türk Yıldızları' ve 'spor' kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın 'Bayraklarla TUR 2018' isimli fotoğraflarına oy verdi.