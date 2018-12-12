Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:41



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:41

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak ve Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy kullandı.Ak, "haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti", "yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Metal Boğa" ve "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" fotoğraflarına oy verdi.Fotoğrafların, ayrıca yorum yapmaya ihtiyaç duyulmayan harika fotoğraflar olduğunu ifade eden Ak, "Seçtiğim 3 fotoğraf da birbirinden güzel. Özellikle benim favorim 'Kaşıkçı Cinayeti' fotoğrafıdır. Olayı tam anlamıyla, bundan daha iyi ifade eden bir kompozisyon olamazdı." dedi.EskişehirEskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç de oylamaya katılarak haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karate'nin sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini aktaran Dinç, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının kurulduğu yıldan bu yana dünya çapında önemli projelere imza attığını söyledi.Dinç, 3 daldaki fotoğrafları incelediğini belirterek, "Hepsi birbirinden değerli fotoğrafları oylarken gerçekten zorlandım. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.