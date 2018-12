Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:22



TRT'de Spiker ve Programcı Pelin Çift , Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Çift, TRT Ulus Stüdyoları'ndaki "İyi Fikir" programı öncesinde AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.Daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Çift, "haber" kategorisindeki tercihini Özkan Bilgin 'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafından yana kullandı.Pelin Çift, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin 'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde de Ali İhsan Öztürk 'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Fotoğrafları değerlendiren Pelin Çift, "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafının kendisini bir hayli etkilediğini belirterek, "Çünkü bu fotoğrafta bayrağımız, vatan savunması ve Mehmetçik var. Aynı zamanda iftarlarını açarken, dua ederken, Allah'a yakarırken onların duygularını hissedebiliyoruz. Mehmetçik'in o inancı ve imanını da yansıtan bir fotoğraf. O yüzden diğerlerinin önüne geçti benim için." dedi."Yaşam" kategorisinde "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını neden seçtiğini de Çift, " Mudurnu 'da yaşanan yangın hadisesi ve Ali dedenin elinde kediciğiyle dışarıda titremesi ve üşümesi, kedisini korumak için ona sarılması... Çok duygusal bir fotoğraf. Hiç hikayeyi bilmeyen birisi, kalemi kuvvetli bir edebiyatçı bu fotoğraftan harika bir roman çıkartabilir. Her baktığımda tüylerim diken diken oluyor." sözleriyle açıkladı.Pelin Çift, "Atlı savaş oyunu" fotoğrafının Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde çekilmesinin önemine değinerek, "Bu zafer tarihimizin dönüm noktalarından biri. Fotoğrafta da sanki o zamana yolculuk anlatılmış. Söz konusu tarihimiz olunca benim adıma akan sular duruyor." ifadelerini kullandı.