Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

13 Aralık 2018 Perşembe 11:42



13 Aralık 2018 Perşembe 11:42

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Albayrak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.İlk olarak "Haber Kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Albayrak, bu kategoride Khaled Akasha'nın çektiği "Suriye'nin çocukları" adlı fotoğrafa oy verdi.Albayrak, "Yaşam Kategorisi"nde ise oyunu, Yahya Zengin'in Muş'un Hasköy ilçesinde fotoğrafladığı "Bir avuç arı"dan yana kullandı."Spor Kategorisi"nde de her fotoğrafı özenle inceleyen Albayrak, "4. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası"ndan Ahmet Dumanlı'nın objektifine yansıyan "3 adım" fotoğrafına oy verdi.