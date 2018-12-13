Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Tokat
Valisi Ozan Balcı
ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Balcı ve Eroğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin Türkiye
ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen eserler hakkında bilgi aldı.
Vali Balcı, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve kedisi", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğraflarına oy verdi. Belediye Başkanı Eroğlu
ise tercihini haber kategorisinde Kayhan
Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Abdulhamit Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarından yana kullandı.
Eroğlu, "Anadolu Ajansı, son yıllarda çok büyük ivme yakalayarak büyük başarılara imza attı. AA yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum." dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 13:06