Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

13 Aralık 2018 Perşembe 13:44



13 Aralık 2018 Perşembe 13:44

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 54 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Hamdi Aktaş, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Aktaş, AA foto muhabirlerinin yarışmada yer alan yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, haber ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.Boyacı Aktaş, "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve "haber" kategorisinde de Emin Sancar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" isimli fotoğraflarına oy verdi.