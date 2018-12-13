Aa'nın 'Yılın Fotoğrafları' Oylaması

İstanbul Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı.</br><br><br>Oylama öncesinde AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Partal, 'haber' kategorisinde Elif Öztürk'ün 'Kahraman İtfaiyeci ve Seçim zaferi' fotoğrafını, Kayhan Özer'in 'AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını ve Halil Fidan'ın 'Türk Bayrağı Afrin'de' adlı fotoğrafını oyladı.<br><br>Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, emeği geçen AA personelini kutlayarak tebrik etti