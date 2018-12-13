Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

13 Aralık 2018 Perşembe 18:31



13 Aralık 2018 Perşembe 18:31

Türk sinema oyuncusu Hikmet Taşdemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Silivri'deki evinin kapılarını AA ekibine açan Yeşilçam Oyuncusu Hikmet Taşdemir, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Taşdemir, "haber" kategorisinde, İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangından bir bebeği uzaklaştıran itfaiye eri Taner Çebi'nin görüldüğü, Elif Öztürk tarafından çekilen "Kahraman İtfaiyeci" adlı fotoğrafı oyladı.Oylama sırasında duygu dolu anlar yaşayan Taşdemir, gözyaşlarını tutamadı.