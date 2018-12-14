Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

AK Parti Hayrabolu
İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Güven, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabiri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi ve "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğraflara oy verdi.
Yarışmada "haber" kategorisinde Kayhan
Özer'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın bulunduğu "Seçim zaferi" fotoğrafı için oy kullananan Güven, "yaşam" kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da Dolunay" ve "spor" kategorisinde de Mustafa Kamacı
'nın "Bayraklarla TUR 2018" adlı çalışmalarından yana tercihte bulundu.
Hayrabolu,Anadolu Ajansı
14 Aralık 2018 Cuma 14:40