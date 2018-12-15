Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Bolu
'daki itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bolu Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman
, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve kedisi", spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafına oy verdi.
Duman, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Haber kategorisinde İstanbul Fatih
'teki yangında bir çocuğu kucağında taşıyarak diğer ekiplere yardımcı olan itfaiyecimize oyumuzu verdik. Yaşam kategorisinde ise Mudurnu
'daki yangında kedisi ile beraber yangından kurtarılan Ali Dede'ye oyumuzu verdik. Anadolu Ajansına bu tür katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.
Ali İhsan Öztürk,Ali Dede,Bolu,İtfaiye
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:24