Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Iğdır
Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ünlü, Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde tercih yaptı.
Ünlü, Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği " Gazze
'de Türk Bayrağı", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in çektiği "Ali Dede
ve Kedisi", Spor kategorisinde ise Ambülhamit Hoşbaş'ın çektiği "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğrafı oyladı.
AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" seçkisine ilişkin Ünlü, "Bu, bütün dünyada haber kaynaklarının da çok yakından ilgilendiği, gerçekten uluslararası bir boyuta taşınmış bir başarısıdır Anadolu Ajansının." dedi.
AA'nın Anadolu için önemli bir görev üstlendiğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:
"Ben Anadolu Ajansına bölgemizle ilgili, bölgemizin turizmine, ekonomisine, tarımına sağladığı katkıdan dolayı da teşekkür ediyorum. Gerçekten bölgemizde doğru, dürüst, tarafsız ve ilkeli haber denince akla gelen kuruluş hiç şüphesiz ki Anadolu Ajansıdır. Biz Anadolu Ajansına gerçekten güveniyoruz ve her türlü etkinlikte de Anadolu Ajansını yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:29