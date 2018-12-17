Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kaynak: AA

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Yazar D. Mehmet Doğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Doğan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Doğan, bu kategoride Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafına oy verdi. Doğan, söz konusu fotoğrafın, Kaşıkçı cinayetini hatırda kalıcı bir şekilde anlatarak hadisenin simgesi haline geldiğini söyledi."Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Doğan, bu kategoride İlhami Çetin'in çektiği "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı "hayatın içinden" şeklinde nitelendirerek oyladı.Mehmet Doğan, "spor" kategorisinde ise tercihini, Ali Atmaca'nın objektifine "3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği"nden yansıyan "Ata sporu" fotoğrafından yana kullandı.