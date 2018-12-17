Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Medya Derneği Başkanı gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş
, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı.
Kızıltaş, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
"Haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Kızıltaş, Gazze
'deki gösterilerin simgesi haline gelen "Direnişe 'engel' yok" başlıklı fotoğrafı oyladı.
Kızıltaş, "Yaşam" kategorisinde de tercihini İlhami Çetin
'in, Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde bir yangın sonrası çektiği "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraftan yana kullandı.
"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Kızıltaş'ın bu kategorideki tercihi ise Mustafa Kamacı
'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafı oldu.
Ekrem Kızıltaş
Kaynak: AA