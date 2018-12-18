Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Coşkun, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Coşkun, haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten İlk İftar", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay", spor kategorisinde ise Mustafa Kamacı
'nın "Bayraklarla Tur 2018" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın Türkiye
'nin sesini dünyaya duyuran bir kurum olduğunu belirten Vali Coşkun, "Bu seneki yarışmada gerçekten çok güzel kareler yer almış. Hem içimizi acıtan hem içimizi ısıtan fotoğraflar... Emeği geçen herkesi tebrik ederim." dedi.
Özkan Bilgin,Mustafa Kamacı,Faruk Coşkun,Celalettin Cerrah
Kaynak: AA