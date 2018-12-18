Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

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Muğla Valisi Esengül Civelek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Civelek, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burse'ya Dağına Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafına oy verdi.Civelek, Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirlerince çekilen fotoğrafların, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de birbirinden değerli kareler olduğunu belirterek, "Hepsini çok beğendim. Oy verirken bile çok zorlandım. Ajans foto muhabirleri çok önemli enstantaneleri yakalamış, tarihe tanıklık etmiş. Çalışanları tebrik ediyorum." dedi.