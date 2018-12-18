Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başkan Türkoğlu, federasyonun İstanbul
'da bulunan merkez binasındaki ofisinde AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy kullanan Hidayet Türkoğlu, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma
Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrağı eşliğinde yemin etmesini seçti.
Yaşam kategorisinde seçimini Emrah
Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" adlı fotoğrafından yana kullanan Türkoğlu, spor kategorisinde ise Fatih
Aktaş'ın "Çakır ve Messi
" fotoğrafına oy verdi.
Kaynak: AA