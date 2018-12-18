Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Dünya ve Avrupa
rekortmeni milli okçu Mete Gazoz
, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Mete, haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy kullandı. Genç
okçu, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma
Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrağı eşliğinde yemin etmesini gösteren "Yemin" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde seçimini İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullanan Mete Gazoz, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın mili atlet Ramil Guliyev
'in Avrupa şampiyonluğunu kazandığı anı gösteren "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafa oy verdi.
Anadolu Ajansı,Avrupa,Mete Gazoz
Kaynak: AA