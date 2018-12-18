Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kaynak: AA

Van Vali Vekili Sinan Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.Kızı ile birlikte oylamaya katılan Aslan, AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan fotoğraflar hakkında bilgi alarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.Haber kategorisinde seçimini Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçik'in iftar sofrasının görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğraftan yana kullanan Sinan Aslan, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafları için oy verdi.Aslan, yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayarak, "Günümüzün en önemli araçlarından biri iletişim. Gelişen teknoloji ile haberler daha hızlı vatandaşlara ulaştırılıyor. Haberlerin doğru ve tarafsız bir şekilde sunulması da önemli. Anadolu Ajansı, üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Bu yönüyle Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ederim." diye konuştu.Sinan Aslan, Anadolu Ajansını "Yılın Fotoğrafları" çalışması için tebrik etti.