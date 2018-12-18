Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Elde dokunan halılarıyla ünlü Manisa
'nın Demirci
ilçesinde atölyede halı dokuyan kadınlar, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği kareler için oy kullandı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ile dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen kareleri inceleyen kadınlar, beğendiği eserleri oyladı. Mahmutlar
Mahallesi'nde halı dokuyan Süzer Akbulut, Emin Sansar
'ın Zeytin
Dalı Harekatı'nda Afrin
'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/ PKK
'dan ele geçirildiği anı yansıtan fotoğrafı beğenerek oylama yaptı. Hatice
Darıcı da Özkan Bilgin
'in Hakkari
'nin Irak
sınırındaki Şemdinli
ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik oruçlarını açma anlarının yer aldığı "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafı oyladı.
Oğlunun Diyarbakır
'da vatani görevinin yaptığını belirten Ülfiye Kurtul ise Halil Fidan
'ın Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ve Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, ilçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildiği anı gösteren fotoğrafı seçti.
El halısı dokuyan kadınlar, AA tarafında oylamaya sunulan fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek, özellikle askerlere karşı büyük bir sevgi beslediklerini bu yüzden hep askerlerin yer aldığı fotoğrafları seçtiklerini ifade etti.
Afrin,Anadolu Ajansı,Demirci,Manisa
Kaynak: AA