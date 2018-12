Aa'nın "Yılın Fotoğrafları Oylaması

Kaynak: AA

15 Temmuz gazisi Metin Bağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğrafa oy verdi.FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Taksim Meydanı'nda direnen vatandaşlar arasında yer alan ve açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan Samsunlu Metin Bağ, AA foto muhabiri ve muhabirlerinin dünyanın dört bir yanından çektikleri fotoğraf seçkisi hakkında bilgi aldı.Haber kategorisinde seçimini Özkan Bilgin 'in Mehmetçik'in iftar sofrasının görüntülediği "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğraftan yana kullanan Bağ, yaşam kategorisinde İlhami Çetin 'in "Ali dede ve kedisi", Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk 'ün "Atlı savaş oyunu" ile Burak Akbulut 'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflara oy verdi.Bağ, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade ederek, "Her biri birbirinden güzel ve özel fotoğraflar. Birçoğu o anı yakalamış fotoğraflar. Fotoğraflar arasında seçim yapmak gerçekten çok zor. Anadolu Ajansı haber demek. Anadolu Ajansının habercilik anlayışı her zaman takdir ediliyor. Emeklerinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.