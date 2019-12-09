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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:06AA'nın
Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Çak, "haber" kategorisinde Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan ve Akdeniz'de göreve başlayan Yavuz gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini anlatan Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını tercih eden Çak, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçti.
Çak, her bir fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu belirterek, Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Netlog Lojistik, Anadolu Ajansı, Ekonomi

Kaynak: AA

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