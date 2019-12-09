Haberler » Güncel » AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Haber

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:58AA'nın
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve İl Komutanı Albay Uğur Özmen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Aslan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçimini yaptı.
Aslan, haberde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de haberde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı karelerini seçti.
Rektör Aslan, üç kategoride de çok güzel fotoğrafların bulunduğunu söyledi.
Fotoğraf seçmekte çok zorlandığını belirten Aslan, şunları kaydetti:
"Haber kategorisinde bir rektör, bir bilim insanı olarak, geçmişimizle bugünü geleceğe bağlayan bir fotoğraf olmasından dolayı 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' ilgimi çekti. Yaşamda ise emeğinin gücünü, 400 yıllık geleneği bugüne taşımış olan köylümüzün resmi beni çok etkiledi. Sporda, kadim geleneğimiz at biniciliğinin Çıldır Gölü'nde gösterisi var. Bunu hem vatandaşlarımıza gösterebilme hem de dünyaya tanıtabilme açısından fotoğrafın çok güzel olduğunu düşünüyorum."

Uğur Özmen, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:15 "Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu" - Haber
17:14 ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'TEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER; ÇEVİK'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ (1) - Haber
17:14 Üniversite öğrencisinin ölümünde ihmali bulunduğu iddia edilen doktor hakim karşısında - Haber
17:14 Sabiha Gökçen Havalimanındaki 1000 taksiciye "turizm" eğitimi - Haber
17:14 Bakan Akar oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:18:37