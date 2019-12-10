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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcular Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:12AA'nın
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcular Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Karaman, Uğurcan ve Abdulkadir, "", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçimini yaptı.
Karaman, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" ile Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarına, spor kategorisinde ise Ayhan İşçen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarını seçti.
Kaleci Uğurcan Çakır ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafları için oy kullandı.
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, haber kategorisinde oy verdiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını ve içeriğini çok güzel bulduğunu belirterek, yürüyüşe daha fazla katılım sağlanması gerektiğinin önemli olduğunu söyledi.
Karaman, programlarının uyması halinde ilerleyen dönemlerde kentte düzenlenecek olan Sarıkamış yürüyüşüne katılabileceklerini kaydetti.

Ünal Karaman, Sarıkamış, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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