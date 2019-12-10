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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması Şaban Çopuroğlu'nun konuşması Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması Mustafa Yalçın'ın konuşması - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas...

10.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:51
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması
Şaban Çopuroğlu'nun konuşması
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması
Mustafa Yalçın'ın konuşması
- AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, oylamaya katıldı
KAYSERİ - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çopuroğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarına oy veren Çopuroğlu, Hüseyin Yıldız'ın yaşam kategorisindeki "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisindeki "Çıldır Göl'ünde kış şöleni" adlı fotoğraflarını seçti.
Foto muhabirlerinin güzel kareler yakaladıklarını belirten Çopuroğlu, "Emeklerine sağlık. Hepsi önem verilerek çekilmiş fotoğraflar. Biz tercihimizi Türk bayraklarının taşındığı fotoğraftan yana kullandık. Her baktığımda duygulanıyorum. Güzel bir fotoğraf olmuş." dedi.
"AA her işi kaliteli yapan bir ajans"
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın çalışmalarıyla gurur duyduklarını aktaran Yalçın, "AA yerli ve milli, her işi kaliteli yapan bir ajans. Çok kaliteli fotoğraflarla karşılaştık, seçmesi zor oldu. AA'nın tüm yetkililerine, emektarlarına ve katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafları çekenleri de kutluyorum." ifadelerini kullandı.
AA'nın

Mustafa Yalçın, AK Parti, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA


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