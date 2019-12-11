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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:40AA'nın
Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çetin, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Çetin, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını tercih ederek, "Mehmetçik bu karede, çocuğun yüzünü güldürmekten öte sevinçten başını döndürmüş. Çocuk sanki ailesinden birini görmüş gibi hasretle bakıyor." dedi.
Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" fotoğrafına oy veren Çetin, "Sanki 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunun yüzünden ziyade, dünyanın Suriye konusundaki yaklaşımlarının iki yüzü görüntülenmiş." diye konuştu.
Çetin, spor kategorisinde ise Ayhan İşçen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğrafını seçerek, karede inanç, azim ve kararlılık gördüğünü söyledi.

Mahmut Uğur Çetin, Behçet Alkan, Güncel

Kaynak: AA

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