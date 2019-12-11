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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:42AA'nın
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Avşar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.
"Haber" kategorisinde, Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Tel Halaf'ta Mehmetçik'in bir çocuğa şeker verdiği sırada çekilen Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" adlı fotoğrafına oy veren Avşar, "Fotoğrafta, çocuğun Mehmetçik'e sevgi ve güven dolu bakışı çok güzel yansıtılmış." dedi.
Avşar, "yaşam" kategorisinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nün görüntülendiği Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar Arasında" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Muazzam bir çerçeveleme var. Suyun üzerinde yapraklar ve sandalın bulunduğu fotoğraftaki renk uyumu da harika." ifadelerini kullandı.
"Spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun tarafından çekilen "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" adlı fotoğrafa oy veren Avşar, eskiden sualtı sporları ile ilgilendiği için bu fotoğrafı seçtiğini söyledi.
Avşar, Anadolu Ajansının yıllardır hem mesleki gelişim hem de fotoğrafın sanata dönüşümü açısından önemli hizmetler yaptığını belirterek, "Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen bu tür yarışmalar, özendirici ve kıymetli yarışmalar. Bu yarışmaların devam etmesi fotoğraftaki kaliteyi yükseltiyor, bakıştaki estetiği mükemmel hale getiriyor ve meslekte muazzam bir ivme sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansının meslek profesyonelleri için okul gibi olduğuna işaret eden Avşar, şöyle konuştu:
"Böyle bir okulun içinde bir yarışın olması büyük anlam taşıyor. Daha iyi, daha güzel, daha estetik, daha anlamlı ve ifade gücü yüksek olan çalışmalara doğru gidiyoruz. Fotoğrafın gücü o kadar yüksek ki bazen onun gücünü geçecek hiçbir şey olmuyor. Saatlerce çektiğiniz görüntü bazen bir anlık fotoğrafın ifade ettikleri kadar güçlü olmuyor. Anadolu Ajansı foto muhabirleri de saniyelerle dondurdukları bir kareyle bize çok şey anlatabiliyor."

Anadolu Ajansı, Zakir Avşar, Hacı Bayram, Güncel

Kaynak: AA

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