Haberler » Güncel » AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Haber

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve kaptan Yeon-Koung Kim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

12.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:14AA'nın
Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, antrenör Marco Aurelio Motta ve kaptan Yeon-Koung Kim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.
Nalan Ural, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Motta ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafları tercih etti.
Takım kaptanı Yeon-Koung Kim de haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper Ay" ve spor kategorisinde İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" ile Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, Marco Aurelio Motta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32 Şekerbank'tan 250 milyon TL'lik tahvil ihracı - Haber
10:31 Fatih'in yadigarı cami 55 yıl sonra ibadete açılacak - Haber
10:31 Karabük Üniversitesi'nden UlaşımPark'a ziyaret - Haber
10:31 Kız öğrenci yurdunda zehirlenme 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı-2 - Haber
10:26 (Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:33:05