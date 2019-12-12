Haberler » Güncel » AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Haber

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Karasu Kaymakamı Aziz Mercan ve Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:00AA'nın
Kaymakamı Aziz Mercan ve Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Mercan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için tercihte bulundu.
Mercan, yaptığı açıklamada, AA'nın kuruluşundan bu yana haberleri tarafsız olarak abonelerine sunduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı muhabir arkadaşlarımızın ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Allah kolaylık versin." dedi.
Mercan, Fransa'nın 'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Ağun da "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğrafı seçti.
Ağun, yaptığı açıklamada, ajansın her zaman gerçekleri yansıtmasının vatandaşlar arasında güvenirliği sağladığını dile getirerek, "Arkadaşlarımızın çektikleri özel fotoğraflar için yapılan oylamada hepsi birinci olacak şekilde. Emeklerine, ellerine sağlık. Arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, Karasu, Paris, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40 İçişleri bakanlığı 395 okul servisi trafikten men edildi - Haber
12:40 Suriye'de su basan kamplar için yardım çağrısı - Haber
12:40 Sultan Alparslan'ın zırhı ve silahlarını mini heykellerle tanıtıyorlar - Haber
12:40 İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber
12:36 Pepee'nin mucitlerinin yeni karakter 'Pakiki' - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:42:15