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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:36AA'nın
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Orakçıoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Orakçıoğlu, "haber" kategorisinde, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada Behçet Alkan tarafından çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü içeren "İstanbul'un incisi" fotoğrafını beğenen Orakçıoğlu, "spor" kategorisinde ise oyunu, Mustafa Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Anadolu Ajansı, Orka Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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