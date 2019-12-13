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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Trabzon Eczacılar Odası Gümüşhane Temsilcisi Vedat Soner Başer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:44AA'nın
Eczacılar Odası Temsilcisi Vedat Soner Başer, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başer, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Başer, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Eczacı Başer, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, birbirinden değerli kareleri çeken muhabirleri tebrik etti.
Anadolu Ajansı'nın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret eden Başer, şunları söyledi:
"Muhabirler aslında zor bir mesleği icra ediyorlar. Dünyanın dört bir tarafında gece, gündüz demeden hizmet için çalışıyorlar. Zaman zaman bir takım zorluklarla karşılaşıyor. Bunun üzücü bir örneğini Fransa'da yaşadık. AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Paris'teki protestoları takip ederken gözünden yaralandı. Ben Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'ya da Allah'tan rahmet diliyorum."

Anadolu Ajansı, Mustafa Yalçın, Gümüşhane, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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