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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, Anadolu Ajansı'nca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:32AA'nın
1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, Anadolu Ajansı'nca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğraflar hakkında bilgi alan Tortamış, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Betül Tortamış, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Süper ay", spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Tortamış, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylamaya katılan iş insanı Gökhan Bayramoğlu da haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay, fotoğraflarını seçerken,spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafına oy verdi.
Bayramoğlu, fotoğraf seçkisini beğendiğini belirterek, "AA'nın çalışmasını çok değerli buldum. Heyecan verici fotoğraflar var. Çekenlerin ellerine sağlık." diye konuştu.

Ali İhsan Öztürk, Anadolu Ajansı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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