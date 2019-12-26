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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

26.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:16 AA'nın
Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özten, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor", "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Özten, muhabirlik mesleğinin ne kadar zor olduğunu çekilen fotoğraflardan gördüklerini belirterek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Koray Oktay Özten, Mustafa Yalçın, Söğütlü, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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