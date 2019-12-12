Haberler » Güncel » AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması devam ediyor - Haber

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:48AA'nın
Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çiğdem Cerit, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" fotoğrafına oy veren Cerit, yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğraflarına oy kullandı.

Cerit, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.
Şengörür'ün tercihi "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu"
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şengörür, 3 kategoride gerçekleştirilen fotoğraf oylamasına katıldı.
Şengörür, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" karelerini oyladı.
Bülent Şengörür, her bir fotoğrafın bir birinden değerli ve güzel olduğunu, AA muhabirlerinin gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştığını söyledi.

Bülent Şengörür, Mustafa Yalçın, Cihan Demirci, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12 Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haber
14:10 Merkez Bankasından beklenen faiz kararı - Haber
14:10 Sultan Alparslan'ın zırhı ve silahlarını mini heykellerle tanıtıyorlar - Haber
14:10 Çorum'da narkotik operasyonlarında bir ayda 30 kişi gözaltına alındı - Haber
14:06 Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar'dan ETB Başkanı Oral'a ziyaret - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
12.12.2019 14:20:43