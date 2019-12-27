Haberler » Güncel » AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sürüyor - Haber

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:04 AA'nın
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ocak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "", "yaşam" ve "" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Ocak, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Şamiloğlu ise haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.
Altındal da tercihini haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Cihan Demirci, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:38   Çumra'da "Bilinçli Aile, Duyarlı Genç" konulu konferans düzenlendi - Haber
10:37   Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem-1 - Haber
10:36   Elazığ'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi - Haber
10:36   TED'in Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat'ta yapılacak - Haber
10:36   Sayaçların ayar ve tamir ücretleri arttı - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da 10 dakika içerisinde 3 deprem meydana geldi - Haber
09:26   Van, Hakkari ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi - Haber
00:35   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haber
23:44   Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Haber
27.12.2019 10:42:38