Aa'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması - Vali Ali İhsan Su

Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
Su, yarışmadaki eserleri inceleyerek haber kategorisinde, Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde seçimini Emrah
Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" fotoğrafından yana kullanan Su, spor kategorisinde de Burak Akbulut
'un imzasını taşıyan "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafı oyladı.
Su, yarışmadaki fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getirerek "Bu tür yarışmaların habercileri ve fotoğrafçıları teşvik eden bir yönü var. Hakikaten çok orijinal fotoğraflar çekmişler, çok güzel enstantaneler yakalamışlar. Bu anlamda hepsi birbirinden güzel, öncelikle onu söyleyeyim. Seçmek gerçekten çok zor ama birer tane seçmiş olduk. Emeği geçen tüm muhabirlere teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da çok daha güzel fotoğraf çekeceklerdir." ifadesini kullandı.
Burak Akbulut,Mersin,Ali ihsan
07 Aralık 2018 Cuma 17:19