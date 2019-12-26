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AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldılar

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılımlar sürüyor.

26.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:12 AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldılar
Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılımlar sürüyor.
Ticaret Müdürü Mahmut Altun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "", "yaşam" ve "" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Altun, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
İl Müdürü Altun, AA çalışanlarının dünyanın dört bir yanında kaydettiği fotoğrafları seçerken zorlandığını söyledi.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Altun, "Anadolu Ajansı çalışanları büyük emekler vererek çok güzel işlere imza atıyor. Ajansın ürettiği haber ve görselleri tüm dünya merak ve beğeniyle izliyor. Fotoğraf oylaması da bu üretimin bir parçası. Hepsine teşekkür ediyor, ajansımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Fadıl Atik ise haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak" ve Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı" ile spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
Anadolu Ajansı çalışanlarının güzel ve kalıcı işlere imza attığını ifade eden Atik, yılın fotoğraf oylamasının gelenekselleştiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, Cihan Demirci, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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