AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Bünyamin Göl, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
12.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:02
Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Bünyamin Göl, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Göl, çalışanlara başarı diledi.
Göl, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince 4-5 Nisan tarihlerinde Demokrasi Meydanı'nda 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması yapılacağı bilgisini paylaştı.
Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin ülkelerini tanıtmak üzere stant açacağını aktaran Göl, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.
Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, dernek başkan yardımcısı Tarig İdris Gabreel ve dernek genel sekreteri Hasan Durmuş da yer aldı.
Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Göl, çalışanlara başarı diledi.
Göl, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince 4-5 Nisan tarihlerinde Demokrasi Meydanı'nda 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması yapılacağı bilgisini paylaştı.
Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin ülkelerini tanıtmak üzere stant açacağını aktaran Göl, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.
Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, dernek başkan yardımcısı Tarig İdris Gabreel ve dernek genel sekreteri Hasan Durmuş da yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Demokrasi Meydanı, Anadolu Ajansı, Sakarya, Güncel
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