AA Spor Sohbetleri - Milli çekiççi Özkan Baltacı (2)

2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı az farkla kaçırınca misafir olarak olimpiyatlara götürülen milli çekiççi Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek istediğini söyledi.Çekiç atmada 12 yılı geride bırakan 26 yaşındaki Özkan'ın kariyerinde, 2011 dünya 18 yaş altı ikinciliği, 2014 Türkiye şampiyonluğu, 2017 Balkan şampiyonluğu, 2018 Avrupa Atmalar Kupası üçüncülüğü ve 2019 Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.Erkeklerde çok sayıda rekora sahip milli atlet Özkan Baltacı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.Çekiç atmayı hayatında neyle daha çok özdeşleştiriyorsun? Evdeyken ya da ailenle birlikteyken ya da bir şeye bakarken çekiç atmak direkt aklına geliyor mu?Çekiç atmak hayatımın bir parçası. İzmir'de yaşarken mesela boş olduğum alanlarda dönüş yapıyordum. Ayak hareketlerini, evimizin bahçesinde 5 kiloluk pet şişelerle çekiç dönüşleri yapıyordum. O kadar hayatımla özdeşleşti. Elime ne geldiyse çekiç gibi döndürmeye başlamıştım. Birçok sandalye kırmışlığım var. Çekiç atmanın vermiş olduğu tuhaf ama güzel şeylerden biri de bu.Çekiç atmada onun bir senkronunun olması gerek. Riskleri de olsa gerek. Bir endişen oluyor mu?Çekiç atmanın bir matematiği var. Belli bir dönüş var çünkü. O dönüşleri tam olarak tamamlayıp yaklaşık 3 metre 40 santimetrelik bir açıdan dışarı atmamız gerekiyor. Çünkü bir kafesimiz var. Bunun 4'te 3'ü kapalı. Geriye kalan 4'te 1'lik alan durumu var. Çünkü çekiç atma, atletizm ve diğer branşlar içerisindeki en tehlikeli branşlardan biri. Kazası maalesef olmadık sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden de bulunduğumuz dairenin etrafının 4'te 3'ü özel bir fileyle kapalı tutulur. Kalan açık kısımdan sahanın iç kısmına atıyoruz. O iç kısımda belli açılar var. Yaklaşık olarak bir metreden başlayıp 30 metreye kadar yayılan bir açı var. Bu açıların içine atmak zorundayız. Attıktan sonra da 2 metrelik dairenin içinden dışarı çıkmamamız da gerekiyor aynı zamanda. Çekici hem o dar alandan çıkartmak hem de o açıların içine düşürebilmek, düşürdükten sonra da o bulunduğumuz dönüş yaptığımız dairenin içinde kalabilmek önemli. Bu yüzden söylemek istiyorum; çekiç atmanın büyük bir geometrisi, matematiği var. Bunun için çok çalışmak gerekiyor. Çekiç atma hayatımın her anlamında her zaman yanımdaydı. Belki milyonlarca defa döndüm. Hatta bilmiyorum milyarlarca da dönmüş olabilirim. Çok büyük zaman harcadım.Günde kaç defa dönüyorsun?Şöyle söyleyeyim. Günde 30 atış yapıyoruz. Her atış 4 dönüşten oluşuyor. Bu da 120 kere dönüş yapmamız demek. Teknik antrenmanlarımızı da yapıyoruz. Atış bittikten sonra arka arkaya 20-30 metre dönüşler yapıyoruz. Belki milyonlarca kez dönmüş oluyoruz.Çekiç kaç kilo?16 yaş altı kategorisinde 4 kilo, yıldızlar kategorisinde 5 kilo, 18-19 gençler yaş kategorisinde 6 kilo, 23 ve büyükler kategorisinde de 7 kilo 260 gram.Tur attığında ağırlık artıyor mu?Çevirmeye başladığınızda çekicin çekim kuvvetiyle birlikte son finaldeki çıkışı yaklaşık bir ton civarı bir baskıyla çıkıyor. Yere çarparken de neredeyse 4-5 tona eşit bir ağırlıkla düşüyor. Her atışta neredeyse bir tona karşılık bir kuvvet uyguluyoruz. Çekiç atma bu yüzden ekstrem, önemli bir spor bizim için.2020 yılı hedefleriniz neler? Daha önce kotayı aldınız, öncelikleriniz neler? Nasıl bir sportif çalışma takviminiz var?Uzun yıllardır 2020, bizim en çok beklediğimiz seneydi. Aslında ben birçok Avrupa, dünya şampiyonasında finaller yaptım, madalyalar kazandım, birçok başarıya imza attım, kariyerimde birçok deneyimim oldu ama tek eksik olan olimpiyatlardı. 2016 Rio Olimpiyatları'nı bir kişiyle kaçırmıştım. Son haftalara kadar listenin içindeydim. Son hafta farklı bir eklemeler yüzünden 33'üncülüğe düşürülerek olimpiyatlara katılamadım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha iyi hazırlanabilmem için Bakanlığımız, federasyonumuz ve genel müdürlüğümüzün ortak istişaresiyle 2016 Rio Olimpiyatları'na seyirci olarak katıldım. Bir teselli olarak götürüldüm çünkü kaybetmem çok kötü bir durumdu. Ben o dönemde olimpiyatları tribünden izledim. Çekiç atmanın ve diğer branşların finallerini, seçmelerini, sahadaki organizasyonları oradan takip ettim. O atmosferi gördüm, yaşadım. Çok büyük bir atmosferdi, iyi ki beni oraya götürmüşler.iğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz?