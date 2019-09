AA TEKNOFEST'in "çekim merkezi" oldu

Anadolu Ajansı (AA), Türkiye 'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin çekim merkezi oldu.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin global iletişim ortakları arasında bulunan Anadolu Ajansı, deneyimli muhabirleri, foto muhabirleri ve kameramanlarıyla festivali takip etti.Festivalde tanıtılan teknoloji ürünlerini görüntüleyerek haberleştiren AA ekibi, festivali detaylarıyla okuyucularına an be an aktarıyor.Yoğun ilgi gören AA standında ziyaretçilere temsili muhabirlik deneyimi yaşatılıyor.Maket ekranda kamera karşısına geçen ziyaretçiler, AA mikrofonları ile sunum yaparken, kimi vatandaşlar kaskla "sıcak bölgede" muhabirliği canlandırdı. Ziyaretçilere bu sırada hatıra amacıyla çekilen fotoğrafları kağıda basılarak hediye edildi."100 Yılda Biz Ne Teknolojiler Gördük!" mottosuyla, telgraftan fotoğraf makinesine, daktilodan telefona, telsizden radyoya, televizyondan kameraya, bilgisayardan internete, teknoloji cihazlarının tarihi hakkında bilgilerin paylaşıldığı AA standında, deneyimli muhabirler ve editörlerce hazırlanan, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği kitap ve dergi yayınları da yer aldı.Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıkları, Savaş Muhabiri-Riskli Bölgelerde Habercilik, Muhabir-Habercinin Temel Kitabı, Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi, Trump ve Küresel Düzen, Cemal Kaşıkçı Cinayeti, Türkiye'nin Kültür Hazineleri gibi AA'nın birçok eseri ziyaretçilerin istifadesine sunuldu. Gündeme dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar AA'nın eserlerini yakından inceleme imkanı buldu.AA tarafından hazırlanan "Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları" kitapçığı, not defteri ve cep telefonu tutacaklı kalem de festival ziyaretçilerine ücretsiz dağıtıldı.Öte yandan, AA'nın deneyimli muhabirleri kendileriyle sohbet eden ziyaretçilere ajans muhabirliği konusunda tecrübelerini aktardı."Anadolu Ajansını seviyoruz, takdir ediyoruz"AA standını ziyaret eden Ferdinaz Koyuncu, AA muhabirine, Anadolu Ajansının Türkiye'nin ve dünyanın en kadim ajanslarından birisi olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı standının gezmeden geçemeyeceği stantlar arasında bulunduğunu dile getiren Koyuncu, ajansın duruşunu ve habercilik alanında yaptığı hizmetleri takdir ettiğini kaydetti.Koyuncu, "Anadolu Ajansını seviyoruz, takdir ediyoruz. Allah gayretlerinizi arttırsın." dedi.Stantta AA mikrofonu ve kask ile kamera karşısına geçerek muhabirlik deneyimi yaşayan Koyuncu'ya görevlilerce çekilen fotoğrafı armağan edildi."İlk haberleri genelde Anadolu Ajansından alıyoruz"Ziyaretçilerden Önder Güzelaslan da AA standını beğendiğini ifade etti.Anadolu Ajansını yakinen takip edenlerden birisi olduğuna vurgu yapan Güzelaslan, "Özellikle cep telefonuna da indirdim Anadolu Ajansı uygulamasını. İlk bildirim haberleri genelde Anadolu Ajansından alıyoruz." diye konuştu.Güzelaslan, stanttaki ilgiden de memnun kaldığını sözlerine ekledi."Bunun sayesinde daha güzel fotoğraflar çekebileceğiz"Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Özel Yıldız Orta Okulu kafilesiyle gelen 8. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Akay ise Anadolu Ajansı standında bilgilendirici kitapları beğenerek incelediğini aktardı.Fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini anlatan Akay, "Fotoğraf çekmeyi sevenler için Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları adlı küçük kitapçık var. İyi bilgiler, püf noktalar veren... Bunun sayesinde daha güzel fotoğraflar çekebileceğiz. İnstagram'da daha çok 'like' alabileceğiz." dedi.Akay, TEKNOFEST'e gelen herkesin Anadolu Ajansı standına uğramasını önerdi.