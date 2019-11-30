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AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması yarın başlıyor

Anadolu Ajansı (AA), 2019'a damga vuran olaylara ait fotoğraflarını yarın saat 09.00'dan itibaren oylamaya sunuyor.

30.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:06AA
Anadolu Ajansı (AA), 2019'a damga vuran olaylara ait fotoğraflarını yarın saat 09.00'dan itibaren oylamaya sunuyor. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek.
AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, , Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "", "yaşam" ve "" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açılacak.
Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 17, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.
AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.
Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, aa.com.tr/yilinfotograflari ve aa.com.tr/photooftheyear internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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